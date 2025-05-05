رحلت الأم وأصيب الأب و5 أطفال.. تفاصيل حادث الصف المروع وأسماء الضحايا

كتب - محمد شعبان:

شهد الطريق الإقليمي أعلى نفق الأخصاص جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، حادثًا مروعًا أسفر عن وفاة ربة منزل وإصابة زوجها وأطفالهما الخمسة، إلى جانب أحد أقاربهم.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تقل أسرة كاملة مكونة من 7 أفراد، وأحد أقاربهم، بدائرة مركز الصف.

بالانتقال والفحص، تبيّن أن الحادث أسفر عن وفاة "أسماء ممدوح" (45 عامًا) مقيمة بمركز العياط، بينما أُصيب زوجها "عماد حمدي" (39 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، وأطفالهما:"يوسف" (16 عامًا)، و"يوسف" (5 أعوام) باشتباه كسر في العمود الفقري، و"حمدي" (5 أعوام) بجرح قطعي في الرأس، و"جوري" (5 أعوام)، و"سما" (14 عامًا) باشتباه نزيف داخلي بالمخ وكسر بالجمجمة، وكما أُصيب قريبهم "كريم أحمد" (36 عامًا).

تم إيداع جثمان المتوفاة بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.