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"أنا المهدي المنتظر".. ضبط شخص يقيد القطط داخل حقيبة بالجيزة

09:23 م الأحد 04 مايو 2025

المشكو في حقه

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كتب - محمد شعبان:

مقطع فيديو متداول لا يتجاوز الدقيقة كان كفيلا بإشعال ثورة غضب عارمة عبر منصات السوشيال ميديا، شخص غريب الأطوار ادعى أنه المهدي المنتظر يمسك بقطة صغيرة ويقيد غيرها بحقيبة.

الفيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبات من كثيرين بسرعة ضبطه وإحضاره خاصة المعنيين بحقوق الحيوان، لتتحرك الشرطة ممثلة في مباحث قطاع الغرب وتضبطه بجوار مستشفى خاص.

الشرطة اصطحبت المشكو في حقه إلى ديوان القسم وبرر فعلته "بحميهم بدل ما العربيات بدوس عليهم" وأخطرت النيابة العامة لعرضه على مستشفى للأمراض النفسية والعقلية وتقرير مصيره.

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