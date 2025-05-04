وصلة هزار تنتهي بضرب طفل بسلاح في دمياط والأمن يضبط الجاني

القاهرة - مصراوي:

كشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بتضرر شخص من آخر اعتدى على ابنه بسلاح أبيض مُحدثاً إصاباته.

بتاريخ 26 أبريل الماضى تبلغ لمركز شرطة فارسكور بدمياط من (زوجة الشاكى) وبصحبتها ابنها بتضررها من شخص اعتدى على ابنها بالسب والضرب وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم باستخدام سلاح أبيض لخلافات بينهما بسبب المزاح.

أمكن ضبط المشكو فـى حقه فى حينه، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.