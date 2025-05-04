مطاردة سينمائية والكنز مليون جنيه.. شهامة المصريين تنقذ خليجيًا من فخ عصابة العملة

كتب - محمد شعبان:

انتقام شبه قاتل لجأ إليه شاب خليجي بعد سقوطه في فخ عصابة لتغيير العملة، استدرجوه إلى 6 أكتوبر وأجبروه على تحويل مليون جنيه تحت تهديد السلاح لكنهم لم يتوقعوا ردة فعله.

على طريق سريع بالمدسنة المكتظة بالسكان، طارد الشاب 4 لصوص بسيارته حتى تسبب في انقلاب المركبة التي يستقلونها ويستنجد بالمارة لنجدتهم "سرقوا فلوسي بالعافية".

مشهد سينمائي انتهت بحصور شرطة النجدة واصطحاب الطرفين إلى قسم الشرطة ليوجه العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر بفحص الواقعة ومراجعة كاميرات المراقبة.

التحريات أثبتت صحة رواية الشاب الخليجي وأنه ضحية عصابة مزيفة انتحلوا صفة رجال شرطة في البداية للحصول على أمواله إلا أنهم تخلوا عن قناعهم مع اكتشافهم عدم حمله أي أموال نقدية "كاش" وهددوه بسلاح ناري بالقتل حال عدم تحويله المال عبر تطبيق دفع إلكتروني.

تمسك الشاب بحقه وشهامة المصريين منحته انتصارًا غاليًا ليسترد أمواله من جهة ويقبع الجناة خلف القضبان بعد حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات بعد مواجهتهم بالأدلة.