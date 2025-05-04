حادث دهس دائري الحفرية.. الجنايات تعاقب "سائق إمبابة" بالسجن 17 عامًا

كتب - رمضان يونس:

قضت الدائرة "27" جنايات المنيرة الغربية بالجيزة، اليوم الأحد، بمعاقبة سائق بالسجن 17 عاما في واقعة قتله عن طريق الخطأ طالب وعامل وإصابة طالبين آخرين دهسا جراء اقتحام حاجز الدائري بمنطقة الحفرية بإمبابة.

تضمن منطوق الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهم "ع. س" بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي 10 آلاف عن تهمة القتل والإصابة الخطأ. ومعاقبة المتهم "ع. س" بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة تعاطي الترامادول والحشيش المخدران أثناء قيادة السيارة وتغريمه مبلغ مالي 20 ألف جنيه.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 12825 لسنة 2024 جنايات المنيرة الغربية والمقيدة برقم 7600 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة، للمتهم "ع. س" سائق تهمة قتله عن طريق الخطأ المجني عليهما "أحمد محمد جاب"، و" غريب أنور"وكان ذلك عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة، حال تعاطيه مخدر ما تسبب في وفاتهما على النحو المبين بتقرير الطبي الوارد بالتحقيقات.

وذكرت النيابة العامة، في أوراق الدعوى، أن المتهم تسبب بالخطأ في إحداث المجني عليهما "أحمد رجب"، و"محمد سمير"، وكان ذلك بسبب إهماله ورعونته وعدم احترازه و مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بأن قام بصدم المجني عليهما فأحدث ما بهما من إصابات.

ونسبت النيابة للمتهم تهمة حيازة مخدر"الحشيش"، و"الترامادول" بقصد التعاطي، كما وجهت له تهمة قيادة سيارة بحالة تعرض حياة المواطنين للخطر وتحت تأثير المواد المخدرة.

وأدعى محمد مطر وكيلا عن ورثة المجني عليه "أحمد محمد جاب"، مدنيا بمبلغ مليون جنيه تعويضا مؤقتا، كما أنضم للنيابة العامة في طلباتها بتوقيع أقصي عقوبة على المتهم كونه كسر الحاجز الحديدي على سلم الدائري وقتل موكله دهسا وآخر عامل بمحل تليفونات أسفل الدائري جراء سقوط السيارة من أعلى الدائري، كما تسبب برعونته إصابة صديقي المجني عليه حال عودتهما من مباراة كرة قدم بمنطقة الحفرية ببشتيل.

وأحال المستشار تامر صفي الدين المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، السائق المتهم إلى محكمة الجنايات العاجلة، والتي أصدرت حكمها ضده بالسجن لمدة 17 عاما لما أسند إليه من اتهام.