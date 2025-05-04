حبس عصابة سرقة مواقع تحت الإنشاء بمدينة بدر

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة الشروق بحبس تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان لهما معلومات جنائية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بارتكاب وقائع سرقة من داخل مواقع إنشائية في مدينة بدر، باستخدام أسلوب "المغافلة".

ووردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر، أفادت بقيام مجموعة من العناصر الإجرامية بسرقة معدات ومواد من مواقع البناء تحت الإنشاء، فتم تشكيل فريق بحث لتحديد هوية المتهمين وضبطهم.

وأسفرت التحريات عن تحديد عناصر التشكيل العصابي، وجرى إعداد الأكمنة اللازمة لضبطهم، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهم وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى سيارة استخدموها في وقائع السرقة.

بمواجهتهم اعترف المتهمون بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، حيث كانوا يستغلون غياب العمال عن المواقع الإنشائية في فترات الليل أو الراحة، ليسرقوا الأدوات والمعدات دون إثارة الشكوك.

جرى بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات لدى أحد المتورطين معهم، وهو تاجر خردة يقيم بدائرة قسم شرطة المرج، تبين أنه كان يشتري المسروقات رغم علمه بمصدرها غير المشروع.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين استهدفوا مواقع بناء تابعة لشركات ومقاولين، وأن المسروقات شملت كابلات نحاسية وأدوات كهربائية وأخشاب ومواد بناء متنوعة.

وجرى التحفظ على الأسلحة النارية والمضبوطات والسيارة المستخدمة، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالوقائع الثلاث، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار جهودها لضبط العناصر الإجرامية المتورطة في جرائم السرقة، خصوصًا تلك التي تستهدف ممتلكات عامة وخاصة من مواقع حيوية مثل مواقع البناء والتشييد.