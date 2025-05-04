قرار جديد من القضاء بشأن دعوى إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كتب- محمود الشوربجي:

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 25 مايو الجاري للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، ضد كل من رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة المصري، والتي يطالبون فيها بإلغاء القرار الصادر باعتبار الأهلي منسحبًا من مباراة القمة أمام الزمالك، التي كان مقررًا إقامتها في 11 مارس الماضي، وما ترتب عليه من نتائج، أبرزها اعتبار الزمالك فائزًا بنتيجة (3-0).

وطالب مقيمو الدعوى بوقف إعلان النتائج النهائية لبطولة الدوري لحين الفصل في الشق الموضوعي، مع المطالبة بتحديد موعد جديد لإقامة اللقاء المؤجل.