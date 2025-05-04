تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية "أحداث مجلس الوزراء" لـ 6 يوليو

كتب – صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين، لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم في أحداث العنف وإضرام النيران وأعمال الشغب التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي، إلى جلسة 6 يوليو، وذلك لاستكمال المرافعة.

ووجهت النيابة للمتهمين، وآخرين صدرت ضدهم أحكام سابقة، اتهامات بارتكاب جرائم التجمهر المُخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنع قوات الأمن من أداء عملها في تأمين وحماية المنشآت الحكومية.

كما نسبت إليهم اتهامات بالحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية، واقتحامها، وإتلافها، فضلًا عن التخريب والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.