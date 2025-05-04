القاهرة الأعلى والسويس الأقل.. تراجع وفيات حوادث الطرق في 2024 ( بيان رسمي)

كتب- أحمد أبو النجا:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد 4 مايو 2025، النشرة السنوية لحوادث السيارات والقطارات لعام 2024، والتي أظهرت انخفاضًا في عدد وفيات حوادث الطرق بنسبة 10.3%، رغم ارتفاع عدد الإصابات مقارنة بعام 2023.

ووفقًا للتقرير، بلغ عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق 5,260 حالة في عام 2024، مقارنة بـ5,861 حالة في عام 2023. وسجلت محافظة القاهرة أعلى عدد من الوفيات بـ766 حالة، بينما جاءت محافظة السويس في المرتبة الأخيرة بـ6 حالات فقط. وكان شهر أبريل الأعلى في عدد الوفيات بـ527 حالة، في حين سُجّل شهر نوفمبر الأدنى بـ384 حالة.

وفي المقابل، ارتفع عدد المصابين بنسبة 7.5%، حيث بلغ 76.362 مصابًا عام 2024 مقابل 71,016 مصابًا في 2023. واحتلت محافظة الدقهلية المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات بـ15,563 حالة، في حين جاءت محافظة السويس في المرتبة الأخيرة بـ39 إصابة فقط. وكان شهر أكتوبر الأعلى من حيث عدد الإصابات بـ7.155 حالة، بينما سُجّل أدنى عدد في فبراير بـ5.241 إصابة.

وبيّن التقرير أن عدد المصابين من الذكور بلغ 61,853، مقابل 14.509 من الإناث، كما تصدّرت الفئة العمرية "أقل من 15 سنة" قائمة الفئات المتضررة بإجمالي 24.745 مصابًا.

وأشار التقرير أيضًا إلى انخفاض معدل قسوة الحوادث (عدد المتوفين لكل 100 مصاب) إلى 6.9 في عام 2024، مقارنة بـ8.3 في 2023، بنسبة تراجع بلغت 16.9%. كما انخفض معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة من 5.6 في 2023 إلى 4.9 في 2024، بنسبة انخفاض قدرها 12.5%.