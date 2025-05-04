"هاتف ومبالغ مالية".. لماذا عاقبت الجنايات متهمين بسرقة شاب بالإكراه بالسجن 6 سنوات؟

كتب – أحمد عادل:

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة المتهمين "عبد الرحمن ع." و"كريم أ." بالسجن لمدة 6 سنوات، لاتهامهما بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالي من شاب تحت تهديد السلاح في منطقة جزيرة الدهب.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل، وسمير صلاح الدين، وأمانة سر أيمن أحمد عبد اللطيف.

وجاء في الحيثيات أن المحكمة، بعد أن استقر في وجدانها ما ثبت من أوراق الدعوى والتحقيقات وما دار بجلسة المحاكمة، تأكدت من أنه أثناء تواجد المجني عليه "محمد السيد" بمنطقة جزيرة الدهب، فوجئ بالمتهمين يشهران أسلحة بيضاء في وجهه ويستوقفانه.

وأضافت المحكمة أن المتهم الأول أحاط عنق المجني عليه بشنطة محاولًا خنقه، وكان يحمل "مطواة"، بينما قام المتهم الثاني بالتلويح بـ"سنجة" لتهديده، بمشاركة آخرين مجهولين كانوا بحوزتهم عصي وكرباج، وتمكنوا باستخدام العنف والإكراه من شل حركته وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي.

وعقب البلاغ، انتقل النقيب "أحمد محمد" معاون مباحث قسم شرطة الجيزة إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهم الأول وبحوزته الهاتف المسروق، حيث اعترف بارتكاب الجريمة وأرشد عن المتهم الثاني، الذي تم ضبطه كذلك.

وبعد الاطلاع على التحريات التي أكدت صحة الواقعة، أصدرت المحكمة حكمها حضورياً بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات.