سجن مدرس 7 سنوات لهتك عرض تلميذته في فصل بالعمرانية

كتب- رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات الجيزة، دائرة العمرانية، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، الأحد، بمعاقبة مدرس بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، لاتهامه بهتك عرض تلميذته داخل فصل دراسي بإحدى المدارس في منطقة العمرانية بالجيزة.

ترأس هيئة المحكمة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد اللطيف سليمان، ياسر علي الزيات، وسمير جابر عبد الجواد، وأمانة سر طلعت عبده حسانين.

أسندت النيابة العامة في تحقيقات القضية، التي حملت رقم 12838 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 5163 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، إلى المتهم "م.ش"، مدرس لغة عربية، تهمة هتك عرض تلميذته المجني عليها الطفلة "م.م"، التي لم تبلغ اثني عشر عامًا، بغير قوة أو تهديد، حيث لامس مناطق عفتها مستغلاً حداثة سنها، ضعف حيلتها، وبنيتها الجسدية، وعدم تمييزها، في ظل كونه من المتولين ملاحظتها وله سلطة عليها.

استجوبت النيابة العامة الطفلة المجني عليها، وأكدت التحقيقات، وفق ما ورد في أوراق الدعوى، أن المتهم، عقب انتهاء حصته، أخرج التلاميذ من الفصل، ثم قام بهتك عرض الطفلة بملامسة أجزاء من عفتها.

أقر المتهم خلال التحقيقات أمام النيابة العامة بارتكاب الواقعة. وأحال المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، القضية إلى محكمة الجنايات، التي أدانت المتهم بالسجن المشدد سبع سنوات لما اقترفه بحق تلميذته.