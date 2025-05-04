عرضها للبيع.. القبض على شاب بحوزته سيارة غير مصرح بترخيصها

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بعرض سيارة لا يجوز ترخيصها للبيع، في محاولة للتربح غير المشروع.

وكانت وزارة الداخلية قد رصدت المنشور المتداول، والذي أثار تفاعلاً واسعاً، ليتبين لاحقًا أن السيارة المعروضة مخالفة للقانون ولا يمكن ترخيصها.

وبعد إجراء الفحص والتحريات، تم تحديد هوية القائم بالنشر، وتبين أنه عاطل عن العمل ومقيم بمحافظة القاهرة. وعلى الفور، تم ضبطه أثناء قيادته للسيارة المشار إليها.

وتبين من خلال الفحص الفني وجود تلاعب في الأجزاء الجوهرية للسيارة، وأنها تحمل لوحات معدنية تخص مركبة أخرى، دون وجود بلاغ بسرقتها، وهو ما يعد مخالفة صريحة.

وبمواجهة المتهم، أقر بعلمه المسبق بأن السيارة غير قابلة للترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حياله وحيال المركبة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.