الداخلية تكشف مصنعًا سريًا لتصنيع محلول العدسات ويضبط 8500 عبوة مجهزة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بإدارة مصنع غير مرخص لتصنيع محلول عدسات لاصقة داخل شقة سكنية بمنطقة دار السلام.

توافرت معلومات وتحريات تفيد بأن المتهمين استأجروا الشقة لاستغلالها في تصنيع وتغليف محلول عدسات لاصقة تحت علامة تجارية غير مرخصة، ودون الحصول على الاشتراطات القانونية من الجهات المعنية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المكان وضبط المتهمين، حيث عُثر بحوزتهما على 8500 عبوة جاهزة لتعبئة محلول العدسات، 4000 عبوة من محلول الحفظ، 3000 حافظة للعدسات، 1000 ملقاط بلاستيكي للعدسات، بالإضافة إلى كمية من خامات التصنيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.