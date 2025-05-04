الداخلية تكشف سبب حريق كنيسة مارجرجس في قنا

كتب- علاء عمران:

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن تقرير المعمل الجنائي بشأن حريق كنيسة مارجرجس للأقباط الأرثوذكس الكائنة بمركز قفط بمحافظة قنا، أشار إلى أن بداية نشوب الحريق نتجت عن ترك مبخرة تحتوي على شمعة مشتعلة داخل قاعة الصلاة بالكنيسة، وذلك عقب الانتهاء من أداء الشعائر الدينية وإغلاق الكنيسة.

وأضاف أن تفريغ الكاميرات الخاصة بالكنيسة بيَّن أن لحظة اندلاع الحريق سُجلت بما يتفق مع ما توصلت إليه معاينة وفحص المعمل الجنائي.