خلاف انتهى بجريمة.. حكاية عامل قتل زوجته طعنًا في المرج

كتب- صابر المحلاوي:

استشاط عادل غضبًا بعدما دب شجار حاد بينه وبين زوجته، فما كان منه إلا أن أخذ يطعنها في جسدها بسكين كان في متناول يده. ما إن أفاق من غضبه حتى وجد نفسه محاطًا بمشاهد الدماء التي تلطخ جسد زوجته، فقام بطعن نفسه لإبعاد الشبهة عنه.

بدأت الجريمة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من أحد الجيران يفيد بوجود جثة لربة منزل داخل منزلها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث برفقة سيارة الإسعاف.

وبفحص الجثة، تبين أن الضحية تعرضت لعدد من الطعنات في مناطق حساسة من جسدها، ما أسفر عن وفاتها، لكن ما جعل الحادث أكثر تعقيدًا هو محاولته إبعاد الشبهة عنه، حيث قام الزوج بعد ارتكاب الجريمة، بتوجيه طعنات لنفسه على أجزاء متفرقة من جسده، مدعيًا أن مجهولين هم من قاموا بالاعتداء على زوجته وعلى نفسه.

وفيما كانت الأجهزة الأمنية تُجري تحرياتها، تبين أن المتهم هو من قام بتنفيذ الجريمة دون تدخل أي طرف آخر، ما أدى إلى القبض عليه.

وخلال التحقيقات الأولية، اعترف المتهم، وهو زوج القتيلة، بتفاصيل الجريمة، مؤكدًا أن مشادة كلامية حادة نشبت بينهما بسبب خلافات عائلية مستمرة، وفي لحظة غضب غير مبرر، قام بطعنها عدة طعنات قاتلة.

أمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى المشرحة، وتم التحقيق مع المتهم تحت إشراف اللواء علاء بشندى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة. ومع تفريغ التحقيقات، تم تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيق، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.