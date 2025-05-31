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مزاد إلكتروني على لوحة سيارة "ط ل س – 4" بسعر 350 ألف جنيه

11:36 م السبت 31 مايو 2025

مزاد إلكتروني على لوحة سيارة ط ل س – 4 بسعر 350 أل

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كتب- صابر المحلاوي:

طرحت بوابة مرور مصر الإلكترونية لوحة معدنية مميزة تحمل أرقام وحروف "ط ل س – 4" ضمن مزادها الإلكتروني، ووصل سعرها حتى الآن إلى 350 ألف جنيه، على أن تُغلق المزايدة يوم 2 يونيو 2025.

وتُعد هذه اللوحة واحدة من مجموعة لوحات مميزة تعرضها البوابة للمزايدة الإلكترونية، وتتيح الخدمة لجميع المواطنين إمكانية المنافسة على اقتناء لوحات بأرقام وحروف مميزة من خلال خطوات سهلة عبر الموقع الرسمي.

ويُمكن المشاركة في المزاد باتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة مرور مصر الإلكترونية واختيار "لوحتك".

تسجيل الدخول باستخدام البيانات المطلوبة.

الضغط على "كوّن لوحتك الآن".

إدخال الحروف والأرقام المطلوبة ثم الضغط على "بحث".

إرسال الطلب لإدارة الموقع، ليتم إدراجه ضمن اللوحات المعروضة لاحقًا.

في حال الفوز، يُمكن الدفع إلكترونيًا أو نقدًا بأحد فروع البنوك المعتمدة.

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لوحة معدنية بوابة مرور مصر الإلكترونية مزاد إلكتروني على لوحة سيارة
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