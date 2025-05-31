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الداخلية تفاصيل سير أتوبيس عكس الاتجاه بمدينة نصر

11:17 م السبت 31 مايو 2025

تفاصيل سير أتوبيس عكس الاتجاه

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كتب- صابر المحلاوي:
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أتوبيس يسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، ما عرّض حياة المواطنين للخطر.

وبعد الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأتوبيس وقائده، حيث تبين أنه سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

وبمواجهته، اعترف السائق بارتكابه الواقعة كما وردت بالفيديو المتداول. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السائق والمركبة، في إطار جهود الوزارة لضبط المخالفات التي تهدد السلامة العامة.

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السير عكس الاتجاه مدينة نصر شرطة مدينة نصر
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