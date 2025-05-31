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النيابة العامة تمدّد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين حتى 1 يوليو

10:55 م السبت 31 مايو 2025

النيابة العامة

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كتب- أحمد أبوالنجا:
أعلنت النيابة العامة تمديد موعد إيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المُقيَّدة قبل عام 2023، ليصبح في 1 يوليو 2025 بدلاً من الموعد السابق، وذلك حرصًا على منح فرصة كافية للسادة المحامين لاستكمال تسجيل وتفعيل حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة العامة.

وقالت النيابة إنه حتى الآن تم تسجيل نحو 98,406 محامين بحساباتهم الإلكترونية، داعية جميع المحامين إلى سرعة تسجيل بياناتهم بدقة، خاصة رقم الهاتف المحمول المسجل باسمهم لدى شركات الاتصالات، لتفعيل حساباتهم والاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

للحصول على الدعم الفني لتفعيل الحسابات يمكن الاتصال على الرقم: 0221221888.

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النيابة العامة النظام الورقي خدمات المحامين
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