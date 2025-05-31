حادث مروع على كورنيش المقطم.. مصرع شخصين وضبط قائد السيارة

كتب- محمد الصاوي:

شهد كورنيش المقطم حادث تصادم مروع، أسفر عن مصرع شاب وحماته، وإصابة فتاتين بإصابات خطيرة، وذلك بعدما اصطدمت بهم سيارة يقودها شخص بسرعة جنونية.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة المقطم بلاغًا بالحادث، وانتقل المقدم أحمد جمعة، رئيس مباحث المقطم، إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن السيارة المتسببة في الحادث يقودها شخص يُدعى "أمين النرش"، واختلت عجلة القيادة بيده أثناء سيره بسرعة زائدة، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة تقل أسرة مكونة من سيدة مسنة، وابنتيها، وزوج إحداهما.

أسفر الحادث عن وفاة السيدة المسنة وزوج ابنتها في الحال، فيما نُقلت الفتاتان إلى المستشفى في حالة حرجة، وتم التحفظ على الجثمانين تحت تصرف النيابة العامة.

وخلال الفحص، تبين أن المتهم كان في حالة غير طبيعية، وتم العثور داخل سيارته على زجاجة مشروب كحولي ومواد يُشتبه في كونها مخدرة.

كما تم إجراء تحليل تعاطي المواد المخدرة له، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.