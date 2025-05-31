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لتحقيق أرباح.. القبض على سيدتين بتهمة بث محتوى خادش للحياء

09:28 م السبت 31 مايو 2025

وزارة الداخلية

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كتب- صابر المحلاوي:
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط سيدتين، إحداهما لها معلومات جنائية، لاتهامهما بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة وجني أرباح مالية.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أكدت تورط المتهمتين في ارتكاب الوقائع، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما هاتفان محمولان يحتويان على مقاطع الفيديو التي تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما، أقرتا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

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محتوى خادش للحياء وزارة الداخلية ضبط سيدتين
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