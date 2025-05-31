كتب- صابر المحلاوي:

طرحت بوابة مرور مصر الإلكترونية مزايدة على عدد من اللوحات المعدنية المميزة للسيارات، ضمن المزادات التي تُجرى إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية للمرور.

وجذبت لوحة (د ن - 555) اهتمام المشاركين، بعد أن وصل سعرها إلى 400 ألف جنيه حتى الآن، مع تحديد 1 يونيو 2025 كموعد لانتهاء المزايدة عليها.

وتتيح بوابة مرور مصر لجميع المواطنين فرصة امتلاك لوحة معدنية مميزة، من خلال خطوات بسيطة:

الدخول إلى بوابة مرور مصر الإلكترونية واختيار قسم "لوحتك".

تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية المطلوبة.

الضغط على "كوّن لوحتك الآن".

كتابة الحروف والأرقام المطلوبة، ثم الضغط على "بحث".

في حال توافر اللوحة، يُدرج طلبك في أقرب مزاد متاح.

عند الفوز، يمكن الدفع إلكترونيًا باستخدام البطاقة الائتمانية، أو نقدًا بأحد فروع البنوك.

ويُذكر أن هذه المزادات تأتي في إطار خدمات وزارة الداخلية لتطوير المنظومة الإلكترونية وتوفير خدمات مرورية رقمية تسهّل على المواطنين.