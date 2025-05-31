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الداخلية: ضبط 491 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة

12:34 م السبت 31 مايو 2025

ارتداء الخوذة

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كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 491 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.
كانت وزارة الداخلية أهابت بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، تجنباً للمسائلة القانونية.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

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