

كتب- أحمد عادل:

أسدلت محكمة مستأنف جنايات القاهرة الستار على قضية اعتداء طبيب نساء وتوليد على بناته الثلاث داخل مسكنه في التجمع الخامس، وأيّدت حكم محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.



وقرر دفاع المتهم تقديم مذكرة طعن على الحكم الصادر من الاستئناف بحق موكله أمام محكمة النقض، ليستنفذ جميع درجات التقاضي ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.

وخلال التحقيقات، قالت المجني عليها الأولي إن والدها، اعتدى عليها جنسيًا بغير رضاها، مستغلًا انفراده بها بمسكنه، وجردها من ملابسها عنوة، ولم تفلح مقاومتها له لاستقوائه عليها، وأنه في العديد من المرات أقدم على هتك عرضها بالقوة، لافتة إلى أن يده استطالت إلى مواطن عفتها، وتقبيلها عنوة، ونزع ملابسها في إحدى المرات وكشف عورتها حتى اعتدى عليها جنسيًا.



وأكدت المجني عليها الثانية "ك. م."، أن المتهم واقعها بغير رضاها، بأن جردها من ملابسها عنوة، وكبّل يديها بقوة، مباعدًا بين ساقيها، وأولج قضيبه في فرجها، وأنه كرر إتيانها عدة مرات بغير رضاها في فترات مختلفة بذات النمط، فضلًا عن هتكه لعرضها بالقوة في العديد من المرات، إذ استطالت يده إلى مواطن عفتها كرهًا عنها، وكان في إحدى المرات يُقبلها عنوة، ويمسك بصدرها ومؤخرتها وهو جاثم عليها، ولم تفلح مقاومتها له، مضيفةً أنها أبصرت المتهم حال مباغتته للشاهدة الثالثة وإمساكه بمؤخرتها، وأنها استمعت لاستغاثة الشاهدة الأولى عندما هتك عرضها المتهم.



وذكرت المجني عليها الثالثة "ب. م."، أن المتهم والدها واقعها بغير رضاها في العديد من المرات، بإيلاج قضيبه في فرجها، وأنها انصاعت له خشية من تهديده المستمر لها بحبسها في حجرتها وحرمانها من التعليم، وأن الواقعة المصورة كانت هي المرة الأخيرة لمواقعة المتهم لها، وقيامه بهتك عرضها بالقوة في فترات مختلفة، إذ كان يباغتها ويمسك بمواطن عفتها ويُقبلها، وأنه أتى ذات الأفعال مع الشاهدتين الأولى والثانية.