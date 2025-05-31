إحالة عصابة سرقة جنوط السيارات في الشروق للمحاكمة الجنائية

كتب- صابر المحلاوي:

قررت جهات التحقيق المختصة في مدينتي الشروق وبدر، إحالة عصابة متخصصة في سرقة جنوط السيارات إلى المحاكمة الجنائية، بعد ثبوت تورطهم في عدة وقائع سرقة تمت بنفس الأسلوب داخل نطاق مدينة الشروق.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات بارتكابهم 4 وقائع سرقة متفرقة، جميعها تمت بأسلوب "فك الجنوط" من السيارات المتوقفة في أماكن غير مراقبة.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المسروقات التي تمت الإشارة إليها، لدى أحد التجار المتعاملين معهم، والذي وُصف بـ"عميل سيئ النية".

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد نجحت في ضبط المتهمين، عقب ورود عدة بلاغات بقيام مجهولين بسرقة جنوط السيارات في مناطق متفرقة من مدينة الشروق، وبناءً على التحريات، تم تحديد هوية المتهمين، وضبطهما بدائرة قسم شرطة الشروق.

وأقر المتهمان بممارسة نشاطهما الإجرامي بشكل منتظم، واستهداف السيارات المتوقفة ليلًا، مستغلين قلة الحركة في بعض المناطق السكنية، وبإرشادهما، تم الوصول إلى تاجر قطع غيار مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وتبين حيازته لكامل المسروقات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

تم تحرير محضر رسمي بالوقائع، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي قررت بدورها إحالتهم إلى المحاكمة.

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ينشر الساعة 8 صباحا

بريق الذهب أغراها.. حبس حارسة عقار متهمة بقتل أجنبي في الهرم

كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس سيدة تعمل حارسة عقار لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل أحد السكان من جنسية أجنبية داخل شقته بمنطقة الهرم، والاستيلاء على مصوغاته الذهبية ومقتنياته الشخصية، ثم الفرار من مسرح الجريمة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة رجل أجنبي داخل شقته بمنطقة الهرم، حيث انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص الأولي تبين وجود آثار طعنات متعددة بأنحاء متفرقة من الجسد، مع اختفاء بعض المتعلقات الشخصية والمجوهرات الخاصة بالمجني عليه.

وبتكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار، تبين أن آخر من دخل إلى شقة المجني عليه كانت حارسة العقار التي تعمل في نفس المبنى.

وبإعداد الأكمنة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمة، وبمواجهتها بما توصلت إليه التحريات، أقرت بارتكاب الواقعة بدافع السرقة، مؤكدة أن بريق الذهب والمال أغراها فاستغلت معرفة الضحية بها ودخلت إلى مسكنه ثم باغتته بطعنات قاتلة.