استكمال محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم، جلسة محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط الغاز بمنطقة الواحات، والذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، بالإضافة إلى احتراق 11 سيارة كانت متواجدة بمحيط الحادث.

ويُحاكم في القضية 6 متهمين من العاملين بشركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، أسند إليهم تنفيذ أعمال تطوير الطريق في موقع الحادث، حيث وجهت إليهم النيابة العامة تهم الإهمال الجسيم الذي أدى إلى وفاة وإصابة المواطنين، والتسبب في أضرار مادية فادحة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شرعوا في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح الفنية والأمنية اللازمة، كما لم يتخذوا أي من تدابير وإجراءات السلامة المهنية الواجب اتباعها في مثل هذه الأعمال، ما أدى إلى كسر ماسورة الغاز الطبيعي ووقوع انفجار ضخم.

وأكدت التحقيقات أن الحادث لم يكن نتيجة تسرب سابق في الخط، بل جاء نتيجة مباشرة للإهمال وعدم الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة، مما تسبب في كارثة بشرية ومادية.

وتستمع المحكمة خلال الجلسة لأقوال الشهود وخبراء فنيين لتحديد مدى مسؤولية كل متهم، في ظل تمسك أسر الضحايا بحقوقهم القانونية، ومطالبتهم بمحاسبة كل من تسبب في الحادث.