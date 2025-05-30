فشل في حرق طليقته وزوجها فطعنهما.. جريمة سينمائية في الوراق

كتب - محمد شعبان:

في جريمة أقرب لمشهد من فيلم سينمائي، تنكر عاطل في زي سيدة وتسلل إلى منزل طليقته محاولا الانتقام منها لزواجها من رجل آخر بعد انفصالهما لكن المشهد انتهى بشكل درامي.

داخل شقة بسيطة بالطابق الأرضي بأحد أزقة حي الوراق شمال الجيزة، تجمع الجيران على صوت صراخ جارتهم "إلحقونا طليقي اتهجم علينا وعايز يقتلني انا وجوزي ويولع فينا".

سرعة استجابة الأهالي حالت دون هروب المتهم، ضبطوه على مدخل العقار قبيل هروبه، بينما السيدة تنزف دمًا وزوجها بجوارها يتصبب عرقًا من جبينه ودمًا من جانبه وبين تلك وذاك، أرضية مشبعة بالبنزين سكبه طليقها مخططًا لإشعال النار في المنزل بمن يسكنه.

العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بضبط الأهالي لشخص يتنكر في زي نسائي ووجود زوجين مصابين بطعنات.

تحريات العقيد مجدي موسى مفتش مباحث الفرقة بينت أن المشكو في حقه بعد انفصاله عن أم أولاده الثلاثة فوجئ بخبر زواجها من آخر، فظن أنه المحرض الأول والسبب الخفي لما آلت إليه حياته الزوجية فقرر الانتقام حرقا وطعنًا.

تحفظت الشرطة على المتهم وعينت حراسة على المصابين بعد نقلهما إلى المستشفى تمهيدًا لسماع أقوالهما بشأن الحادث، وتحرر المحضر اللازم تحت إشراف اللواء هاني شعراوي.