كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات ابنعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بالهرم، وتبين أن مالكها قُتل طعنًا على يد عاملة حاول الاعتداء عليها.

اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بإبلاغ الأهالي عن انبعاث رائحة كريهة من شقة بدائرة قسم شرطة الهرم.

باستصدار إذن من النيابة العامة ودخول الشقة عثر على جثة مسن يرتدي ملابسه وبه طعنات متفرقة بالجسم، وتبين بفحص كاميرات المراقبة وآخر المترددين عليه أن فتاة عشرينية "عاملة نظافة" المشتبه فيها.

بضطبها، اعترفت بارتكاب الجريمة دفاعا عن شرفها "كان عايز يعتدي عليا بالعافية" مستغلا حضورها لتنظيف المنزل مقابل مبلغ مالي، لافتة إلى أنها أنهت حياته على مرتين، الأولى بطعنتين بغرفة النوم وفي الثانية سددت له 4 طعنات لدى مطاردته لها بالصالة.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة مشرحة زينهم للتشريح بمعرفة الطب الشرعي وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات.