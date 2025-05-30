"حب مزيف".. تجديد حبس مدرب كونغ فو بتهمة هتك عرض طالبة في الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

قررت جهات التحقيق المختصة، تجديد حبس مدرب كونغ فو لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المتهم فيها بهتك عرض طالبة بمدرسة شهيرة بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى المحضر رقم 17561 إداري الأهرام، والذي تلقت على إثره الأجهزة الأمنية بلاغًا من أسرة الطالبة، يفيد بتعرض ابنتهم لواقعة اعتداء جنسي من قبل مدربها داخل المدرسة.

وخلال التحقيقات، أدلى المتهم م.ع، البالغ من العمر 35 عامًا، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، أقر خلالها بارتكاب الجريمة.

وأكدت التحريات الأولية أن المدرب استغل منصبه داخل المؤسسة التعليمية، وأوهم الطالبة بوجود علاقة عاطفية، مدعيًا نيته في الزواج منها، بهدف استدراجها خارج الإطار التعليمي.

في أقوالها أمام جهات التحقيق، ذكرت الطالبة أن المتهم استغل ثقتها به كمدرب ومسؤول داخل المدرسة، وادعى أنه يحمل مشاعر تجاهها، مما دفعها للانجراف في علاقة عاطفية مزيفة، انتهت بالواقعة محل التحقيق.

من جانبه، أشار والد الطالبة إلى أن المدرب كان يحاول التقرب من ابنته بشكل غير معتاد، حتى أوقعها في شباكه بعد أن وعدها بالزواج، وهو ما اعتبرته الأسرة تعديًا واضحًا على القيم الأخلاقية داخل بيئة يفترض أن تكون آمنة، وتُواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات.







