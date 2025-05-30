ليلة سقوط دجال العطارين في قبضة مباحث الآداب

القاهرة - مصراوي:

ألقى ضباط حماية الآداب القبض على متهم بممارسة أعمال الدجل للنصب والاحتيال على أهالي الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة ممارس شخص أعمال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وأعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الإاجتماعى.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى والأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.