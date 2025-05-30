500 ألف جنيه حتى الآن.. لوحة "ص ن – 111" تشعل مزاد المرور الإلكتروني

كتب- صابر المحلاوي:

طرحت بوابة مرور مصر الإلكترونية عددًا من اللوحات المعدنية المميزة ضمن المزايدات الرسمية التي تُجرى إلكترونيًا عبر الموقع التابع لوزارة الداخلية، وشهدت إحدى اللوحات المطروحة – وتحمل رقم (ص ن – 111) – إقبالًا كبيرًا، بعدما بلغ سعرها حتى الآن 500 ألف جنيه.

ومن المقرر أن تنتهي المزايدة على هذه اللوحة في 30 مايو 2025، مع استمرار إمكانية التزايد عليها من خلال البوابة الرسمية حتى هذا التاريخ.

وتتيح بوابة مرور مصر فرصة أمام المواطنين الراغبين في اقتناء لوحات مميزة بالدخول في مزادات إلكترونية دورية، حيث يتم عرض مجموعة مختارة من الحروف والأرقام الخاصة بلوحات المركبات.

خطوات المشاركة في المزاد:

وفقًا لما هو معلن على الموقع الرسمي، يتم التقديم على اللوحات المميزة من خلال الخطوات التالية:

الدخول على بوابة مرور مصر.

الضغط على "لوحتك".

تسجيل الدخول ببيانات المستخدم المطلوبة.

اختيار "كوّن لوحتك الآن".

إدخال الحروف والأرقام المرغوبة، ثم الضغط على "بحث".

في حال الموافقة، تُدرج اللوحة ضمن أقرب مزاد إلكتروني متاح.

وفي حال الفوز بالمزاد، يُمكن للمستخدم سداد قيمة اللوحة إلكترونيًا عبر البطاقة الائتمانية، أو من خلال الدفع النقدي في أحد فروع البنوك المعتمدة.