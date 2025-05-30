العثور على جثتي عاملين داخل شركة بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

لقي عاملان مصرعهما إثر سقوطهما من أعلى سقالة داخل شركة بأكتوبر اليوم الجمعة.

تلقى مأمور قسم شرطة أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثتين بجوار محطة المياه خلف مدينة الفردوس.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن عاملين سقطا من أعلى سقالة داخل الشركة الدولية مما أسفر عن مصرعهما في الحال دون وجود شبهة جنائية.

أودعت الشرطة الجثتين ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.