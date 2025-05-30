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اللحظات الأخيرة في حياة وكيل نيابة إثر حادث مروري أعلى المحور

05:58 م الجمعة 30 مايو 2025

حادث انقلاب سيارة ملاكي - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني تفاصيل مصرع وكيل نيابة في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو اليوم الجمعة.

قال المصدر إن شرطة النجدة تلقت بلاغا بوقوع حادث بالقرب من التحويلة المرورية الجديدة وتبين انقلاب سيارة ملاكي.

أوضح المصدر أن رجال الأمن عثروا على قائد السيارة جثة هامدة وتبين أنه وكيل النائب العام ويدعى باسل أشرف صلاح 28 عاما مقيم مدينة نصر.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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مصرع وكيل نيابة حادث وكيل النائب العام الجيزة المرور محور 26 يوليو
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