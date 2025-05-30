مصدر أمنى ينفي واقعة تعدي فردي شرطة على سائق أتوبيس جماعي بالقاهرة

كتب - عاطف مراد:

نفى مصدر أمنى صحة ما جرى تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم بتعدي فردي شرطة على قائد أتوبيس نقل جماعي بالقاهرة، وتمزيق ملابسه والاستيلاء على مبلغ مالي منه.

وأوضح المصدر أن الفيديو المتداول تم اجتزاؤه من سياقه، مؤكدًا أن تفاصيل الواقعة تعود إلى يوم 26 الجاري، حين ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بوقوع حادث تصادم بين قائد الأتوبيس الظاهر في الفيديو، وقائدي سيارة ودراجة نارية بمنطقة قصر النيل، نتيجة خلاف على أولوية المرور. وقد تطور الأمر إلى مشاجرة اعتدى خلالها الطرفان على سائق الأتوبيس، ما أدى إلى تمزيق ملابسه.

وأضاف المصدر أن رجال المرور تدخلوا على الفور لتنظيم حركة المرور دون ارتكاب أي تجاوزات، واصطحبوا جميع الأطراف إلى قسم الشرطة، حيث أبدوا رغبتهم في التصالح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتمكنت الأجهزة الأمنية من الحصول على مقطع فيديو من كاميرات المراقبة بالمنطقة يوثق تفاصيل الواقعة.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله يأتي ضمن محاولات الجماعة الإرهابية لتزييف الحقائق وبث الشائعات بهدف إثارة البلبلة، في حين يعي الشعب المصري هذه المحاولات الممنهجة. وتواصل الأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجي تلك الادعاءات.