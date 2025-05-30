ضبط 9 أطنان دقيق في حملات تموينية خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، ومواجهة محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا التموينية في المخابز السياحية والحرة والمدعمة، ضُبط خلالها نحو 9 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.