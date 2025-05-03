"سابت بيت جوزها".. عامل يقتل شقيقته في الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

شهدت منطقة أوسيم في محافظة الجيزة حادثًا مروعًا، حيث أقدم عامل على قتل شقيقته بعد نشوب خلافات أسرية بينهما، بعدما تركت المجني عليها منزل الزوجية، مما أثار غضب شقيقها، الذي قرر إنهاء حياتها.

تلقت أجهزة الأمن في الجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل فتاة على يد شقيقها في منطقة أوسيم، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، حيث تم تشكيل فريق بحث مكبر لكشف ملابسات الحادث.

وتبين من التحريات أن الجريمة وقعت نتيجة خلافات أسرية متصاعدة، حيث أقدم الشاب على قتل شقيقته بعد أن تركت منزل الزوجية.

وبعد إصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت قوة من مباحث أمن الجيزة من ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكاب الجريمة، كما أرشد عن السلاح المستخدم في تنفيذها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.