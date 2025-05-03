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قرار قضائي جديد بشأن المتهم بالانضمام لـ"داعش بولاق"

06:53 م السبت 03 مايو 2025

المستشار محمد السعيد الشربيني

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كتب- صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش، في القضية رقم 11971 لسنة 2024، جنايات بولاق، لجلسة 1 يونيو لسماع الشهود.

كشفت التحقيقات أن المتهم خلال الفترة من بداية عام 2023 وحتى 5 سبتمبر من عام 2023، سعى المتهم لدى جماعة مقرها خارج البلاد، بهدف ارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، ضد أحد مقار البعثات الدبلوماسية، بأن سعى لدى جماعة داعش الإرهابية لتعليم طرق تصنيع المواد المفرقعة.

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المستشار محمد السعيد الشربيني محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش داعش داعش بولاق
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