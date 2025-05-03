"فتح الباب ملقاش الأسانسير".. تفاصيل وفاة مُسن في أكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

شهدت منطقة حدائق أكتوبر حادثًا مأساويًا، راح ضحيته رجل خمسيني، بعدما سقط من داخل مصعد أحد العقارات، نتيجة عطل مفاجئ تسبب في توقفه بين الطابقين الثاني والثالث.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بوجود جثة داخل بئر مصعد بأحد العقارات السكنية بدائرة القسم.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لرجل يُدعى "محمد.أ"، يبلغ من العمر 55 عامًا، وأنه لقي مصرعه أثناء محاولته استخدام المصعد من الطابق الثالث، دون أن ينتبه لتعطله وتوقفه في الطابق الثاني، مما أدى إلى سقوطه في بئر الأسانسير ووفاته في الحال.

وأفادت التحريات الأولية أن المصعد كان متعطلا، وأن الضحية فتح بابه دون التأكد من وجود الكابينة، مما تسبب في سقوطه بطريقة مروعة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، كما أمرت باستدعاء مسؤولي الصيانة والتحقيق مع مسؤولي العقار للوقوف على مدى وجود إهمال أو تقصير.

ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة وسماع أقوال الجيران وشهود العيان، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات ومعرفة كافة الملابسات.