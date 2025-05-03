السجن 3 سنوات لمتهم في قضية "تفجير فندق الأهرامات الثلاثة"

كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهم محمود عبد القادر علي سعد، وذلك في إعادة محاكمته على خلفية اتهامه بالمشاركة في الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات الثلاثة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا بالإعدام شنقًا على 6 متهمين، والسجن المؤبد لـ8 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"، كما ألزمتهم جميعًا بالمصروفات الجنائية.

وشملت لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين: قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، وتنفيذ هجوم مسلح على الفندق، فضلًا عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع رجال الشرطة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، خلال الفترة من منتصف عام 2015 وحتى فبراير 2016.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنها راعت ظروف كل متهم على حدة، بما في ذلك الأعمار ودور كل منهم في الجريمة، مؤكدة أن العقوبات جاءت متناسبة مع جسامة الفعل الإجرامي.