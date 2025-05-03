الداخلية: فيديو "تجاوز الشرطي" قديم وتم فصله من الخدمة

كتب- صابر المحلاوي:

أكد مصدر أمني أن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر تجاوزًا من أحد أفراد الشرطة أثناء استيقاف سيارة نقل على أحد الطرق السريعة، يعود لعام مضى، وليس حديثًا كما زعم.

وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية كانت قد تعاملت مع الواقعة في حينها، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية بحق الشرطي وإنهاء خدمته، في إطار الثوابت الراسخة للوزارة بعدم التهاون مع أي تجاوزات فردية، والتزامها الكامل بسيادة القانون واحترام حقوق المواطنين.