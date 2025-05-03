فيديو مثير للجدل.. الداخلية تكشف حقيقة سرقة بالإكراه على كوبري الدائري بالطالبية

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يتضمن ادعاء تعرض أحد الأشخاص لمحاولة سرقة بالإكراه من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية بمطلع كوبري الدائري في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أنه بفحص الواقعة تم تحديد وضبط مرتكبيها، وتبين أنهم ثلاثة أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الطالبية. وبمواجهتهم، أفادوا بأنه أثناء استقلالهم دراجة نارية أسفل كوبري الدائري، فوجئوا بقيام أحد الأشخاص بإلقاء حجر عليهم، مما تسبب في إصابة أحدهم، فصعدوا إلى أعلى الكوبري للتشاجر معه.

وأضاف المتهمون أنهم فوجئوا بقيام الشخص المشار إليه بتهديدهم بسلاح أبيض (سكين)، إلا أنهم تمكنوا من السيطرة عليه، نافين تمامًا قيامهم بمحاولة سرقته كما ورد في مزاعم مقطع الفيديو المتداول.

وتم ضبط الشخص المشار إليه، وتبين أنه عنصر جنائي، ومقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية، وبمواجهته أقر بما جاء على لسان المتهمين.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.