قرار قضائي بشأن المتهمين في قضية "رشوة وزارة الري الجديدة"

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الري الجديدة"، إلى جلسة 1 يونيو المقبل، لاستكمال نظر الدعوى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، ويعمل أيضًا مديرًا عامًا بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، قام بالاشتراك مع متهمين آخرين في تلقي رشاوى تمثلت في مبالغ مالية وهدايا وسبائك ذهب وعملات أجنبية.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين، بصفتهم موظفين عموميين، قبلوا مبلغ 50 ألف جنيه من المتهم الثالث على سبيل المكافأة اللاحقة، مقابل اتخاذهم إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها المتهم الثالث كمقاول من الباطن، بشأن تنفيذ أعمال تكريك وتطهير سيالة "أثر النبي" بمنطقة دار السلام.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم الثاني، والذي يشغل منصبًا وظيفيًا حكوميًا، طلب وأخذ مبلغ 2000 جنيه من المتهم الثالث على سبيل الرشوة، مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى نهر النيل بمنطقة حلوان.

وتواصل المحكمة نظر القضية في جلستها القادمة المقررة في الأول من يونيو، وسط متابعة من وسائل الإعلام واهتمام بالرأي العام باعتبارها واحدة من قضايا الفساد الإداري في مؤسسات الدولة.