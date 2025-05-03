تراشق حجارة.. الجنايات تعاقب "قطاع طرق الصحراوي الشرقي" بالسجن المشدد 10 سنوات

كتب - رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة "دائرة الصف"، بمعاقبة تشكيل عصابي مكوّن من 5 أفراد بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم في وقائع سرقة بالإكراه على الطريق الصحراوي الشرقي في نطاق مركزي أطفيح والصف، مستخدمين الحجارة والصواعق الكهربائية كأسلوب لترهيب الضحايا.

كشفت النيابة العامة في القضية رقم 1949 لسنة 2025 جنايات مركز الصف، والمقيدة برقم 348 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين وهم: "ح.ع"، "م.ع"، "ع.ع"، "م.ح"، و"ع.م"، تورطوا في سرقة المجني عليه "أحمد م." عن طريق الإكراه ليلاً أثناء استقلاله سيارته بطريق الكريمات - اتجاه الصعيد.

وأفادت التحقيقات أن المتهمين عمدوا إلى وضع عوائق في الطريق العام، ثم ألقوا الحجارة على سيارة المجني عليه لإجباره على التوقف. وما إن ترجل من السيارة، حتى باغته اثنان من أفراد العصابة كانا ملثمين، وشهرا في وجهه سلاحًا ناريًا و"صاعقًا كهربائيًا"، وتمكنا من شل حركته والاستيلاء على مبالغ مالية كانت بحوزته، قبل أن يلوذا بالفرار.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، من بينها بندقية آلية وطبنجة، فضلًا عن صاعق كهربائي وسلاح أبيض، تم استخدامها جميعًا أثناء تنفيذ الجرائم.

وبحسب أوراق القضية، فإن تحريات المباحث أكدت أن المتهمين الخمسة شكلوا عصابة إجرامية تخصصت في استهداف قائدي المركبات المارة على الطريق الصحراوي الشرقي، حيث كان بعض أفراد التشكيل يتولون تأمين الطريق ومراقبة الضحايا، بينما ينفذ الآخرون الهجوم وسرقة الأموال باستخدام أساليب العنف والتخويف.

وبعد استعراض الأدلة وسماع الشهود، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات بحق المتهمين الخمسة، مع مصادرة المضبوطات، وتغريمهم بالمصاريف الجنائية.