ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 28 بندقية خرطوش في مطروح

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية، لاتهامهما بالاتجار في الأسلحة غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة العلمين بمحافظة مطروح، حيث عُثر بحوزتهما على 28 بندقية خرطوش معدة للبيع.

وقدّرت القيمة المالية للأسلحة المضبوطة بنحو 800 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.