ضبط مدير مطبعة بداخلها 54 ألف مطبوع تجاري بدون تصريح في المرج

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المدير المسؤول عن مطبعة غير مرخصة في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، لقيامه بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون الحصول على تصاريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بالمخالفة للقانون.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام مالك مطبعة غير مرخصة بطباعة مطبوعات تجارية بدون تفويض رسمي.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، تم استهداف المطبعة، حيث تم ضبط المدير المسؤول، وهو مقيم بمحافظة القاهرة.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط 54.750 مطبوعًا تجاريًا داخل المطبعة، وجميعها بدون أوامر توريد أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب المخالفات المشار إليها، بالاشتراك مع مالك المطبعة، بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.