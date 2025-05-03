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8 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا تجارة العملة خلال 24 ساعة

11:27 ص السبت 03 مايو 2025

تجارة العملة

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كتب- علاء عمران:
نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 8 مليون جنيه.

جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

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تجارة العملة الإتجار في العملات الأجنبية قطاع الأمن العام
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