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5 مصابين أحدهم أجنبية في تصادم 3 سيارات أعلى محور حسب الله الكفراوى

01:08 ص السبت 03 مايو 2025

حادث تصادم - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص بينهم سائحة من سلوفاكيا في تصادم 3 سيارات ملاكي بمحور حسب الله الكفراوي، اليوم السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى المحور المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل الواقعة وتبين اصطدام 3 سيارات ملاكي في الاتجاد القادم من زهراء المعادي إلى الطريق الدائري.

نتج عن الحادث سقوط 5 مصابين بينهم مصابة أجنبية من سلوفاكيا ونقلوا جميعا إلى مستشفى الأندلسية للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

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تصادم محور حسب الله الكفراوي القاهرة المرور النجدة الدائري
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