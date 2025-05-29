بندقيتين بذخيرة و رشاش.. السجن المؤبد لتاجر الآلي في إمبابة

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "4" جنايات بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار طارق خميس محمد، بمعاقبة عامل ونجله بالسجن المؤبد في واقعة اتهامهما بالاتجار في الأسلحة النارية "بنادق آلية" والذخيرة في منطقة إمبابة بالجيزة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار طارق خميس محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عبد الخالق إبراهيم، ومحمد حسن عبد السميع وسكرتارية عبد العزيز مناع وعصام حسين.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 12345 لسنة 2024 جنايات مركز إمبابة والمقيدة برقم 8327 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة أن المتهمين "عزت .ع"، ونجله "عبد العاطي.ه"، تهمة حيازة وإحراز و والإتجار في الأسلحة النارية سلاحين ناريين "2 بندقية آلية" رشاش سريع الطلقات، و 94 طلق ناري بغير ترخيص.

وفق أوراق الدعوى، فإن تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخيرة، أكدت قيام المتهمين "عزت" ونجله "عبد العاطي" لاتجارهما أسلحة نارية "بنادق آليه"، إذ ألقت القوات القبض على المتهمين في مسكنهما وبحوزتهما 3 بنادق آليه وكمية كبيرة من الذخيرة.

وثبت بتقرير الأدلة الجنائية، أن الأسلحة النارية المضبوطة هي عبارة عن بندقية آلية بلجيكى عيار 7.62×51 و بندقية آلية كلاشنكوف عيار 7.62 × 39 و رشاش إيطالي الصنع 9 ملي، كما تبين أن الذخيرة المضبوطة عبارة عن 31 عيار ناري خاصة بالبندقية البلجيكي ، و 48 عيار ناري خاصين للبندقية الكلاشنكوف، و15 طلقة نارية للسلاح الأيطالي.

وأحال المستشار تامر الصافي المحامي العام الأول لنيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، والتي أصدرت ضدهما حكمًا بالسجن المؤبد لما أسند إليهما من اتهام.