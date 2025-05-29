كتب - محمد شعبان:

من جديد عادت خلافات إعلامية معروفة وطليقها الشيف الشهير إلى الواجهة لكن هذه المرة على طريقة بلاغ نوال الدجوي حول سرقة "كنز علي بابا".

الإعلامية اتهمت طليقها الشيف الشهير بسرقة خزنتها الخاصة زاعمة أنها كانت تحتوي على كمية من المشغولات الذهبية وطقم ألماس بمبلغ ضخم.

تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة وباشرها المقدم عمرو مصطفى عبد العال رئيس مباحث اول الشيخ زايد حملت مفاجأة صادمة لطليقة الشيف الشهير.

تبين بالفحص أن بلاغها بخلاف الحقيقة، وأنها بعد تسلمها الفيلا -مسكن الحضانة- حررت محضر تبديد منقولات زوجية وليس بسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات.