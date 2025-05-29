احذروا تلك الخدعة.. سقوط عصابة موظفي البنوك المزيفة بالإسكندرية

القاهرة - مصراوي:

ألقت قوات الأمن القبض على 3 عاطلين لهم معلومات جنائية؛ لاتهامهم بالنصب على سيدة بحيلة ماكرة بالإسكندرية.

تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية من سيدة بتعرضها للنصب من قِبل شخص اتصل بها وادعى أنه موظف خدمة عملاء بأحد البنوك وطلب منها تحديث بياناتها وسحب مبلغا ماليا من حسابها.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة مقيمين بمحافظتى بنى سويف والمنيا وأمكن ضبطهم وبحوزتهم مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامي وهاتفا محمول استخدما في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وأخرى بنفس الأسلوب وتحرر المحضر اللازم.