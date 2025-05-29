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تابوت في حضن الجبل يسقط بقبضة شرطة الآثار

08:17 م الخميس 29 مايو 2025

المتهمان والتابوت الأثري

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القاهرة - مصراوي:

تمكن ضباط مباحث السياحة والآثار من ضبط شخصين بحوزتهما تابوتا أثريًا بسوهاج.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بمشاركة قطاع الأمن العام أن عنصرًا جنائيًا مقيم بدائرة مركز شرطة طما بحوزته قطع أثرية بقصد الاتجار فيها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وآخر وبحوزتهما تابوت من المرمر مكون من جزئين، وبمواجهة العنصر اعترف أنه ناتج عن أعمال حفر وتنقيب بإحدى المناطق الجبلية بدائرة المركز.

وبمراجعة الجهات المعنية أفادت بأثرية التابوت ويرجع لعصر الدولة الفرعونية الحديثة مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

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